Rheinische Post: NRW-Wirtschaftsminister befürwortet neue 5G-Regeln

Düsseldorf (ots) - Obwohl die FDP sich auf Bundesebene skeptischzu den Versteigerungsregeln für die neuen 5G-Frequenzen geäußert hat,hat NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) ihnen im Beiratder Bundesnetzagentur zustimmen lassen. "Wir haben zugestimmt - unduns in den letzten Monaten intensiv für eine Lizenzvergabeeingesetzt, die die Priorität auf den Infrastruktur-Ausbau legt. Dasehen wir viele unsere Forderungen als erfüllt an", sagte Pinkwartder Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag). Pinkwart hält nichtsvon der Überlegung von CDU und SPD in Berlin, für die künftigen5G-Netze noch nachträglich über eine Änderung desTelekommunikationsgesetzes eine Pflicht für "National Roaming"festzulegen. "Gesetzesänderungen im Hoppla Hopp-Stil sind nichthilfreich, um den schnellen und verlässlichen Ausbau von 5Gsicherzustellen. Denn darauf kommt es aus unserer Sicht an: Wirwollen erhebliche Investitionen in die Infrastruktur ermöglichen, umweiße Flecken bei LTE zügig zu beseitigen und 5G schnell auszubauen."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell