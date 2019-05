Rheinische Post: NRW-Wirtschaftsminister Pinkwart will CO2-Zertifikate für Verkehr und Heizungsmarkt und dafür Stromsteuer abschaffen

Düsseldorf (ots) - Der nordrhein-westfälische WirtschaftsministerAndreas Pinkwart (FDP) schlägt CO2-Zertifikate auch für dieWirtschaftssektoren Verkehr und Heizungsmarkt vor. "So können wir dieMengen an CO2-Ausstoß exakt steuern und die Anpassungen der Akteuredem Markt überlassen", sagte der Minister der Düsseldorfer"Rheinischen Post" (Dienstag). Eine CO2-Steuer und neueKlima-Regulierungen lehnt der FDP-Politiker ab. "Wir dürfen denKlimaschutz nicht wie Umweltministerin Schulzeplanwirtschaftlich organisieren, sondern müssen alsmarktwirtschaftliches Instrument den Preis nutzen, um unsereKlimaziele zu erreichen", sagte der FDP-Politiker weiter. Bislangbeteiligt sich nur die Industrie am Zertifikate-System derEuropäischen Union, wonach Energieversorger und großeIndustriekonzerne für jede Tonne des klimaschädlichen GasesKohlendioxid, die sie ausstoßen, ein EU-Zertifikat erwerben müssen.Diese Zertifikate können gehandelt werden, zurzeit liegt der Preisbei gut 20 Euro pro Tonne. Eine Übertragung des CO2-Handelssystemsauf die Bereiche Mobilität und Wärme würde nach Berechnungen desMinisteriums die Verbraucher mit jährlich 9,5 Milliarden Eurobelasten. Um eine aufkommensneutrale und unbürokratische Finanzierungzu gewährleisten, schlägt Pinkwart darüber hinaus die faktischeAbschaffung der Stromsteuer sowie die Verminderung der Heizöl- undHeizgassteuer vor. "So bekommen wir eine sozialverträgliche Lösungohne Umverteilungsbürokratie, die die Verbraucher unter dem Strichnicht zusätzlich belastet", erläuterte der liberale Politiker.Allein die Stromsteuer schlägt derzeit ungefähr sieben MilliardenEuro zu Buche. Sollte die Reduzierung der Heizölsteuer nichtausreichen, könne der Verbraucher auch bei der Umlage zur Förderungder erneuerbaren Energien entlastet werden. Die kostet derzeit rund23 Milliarden Euro. "Wir könnten Neuanlagen in diesem Bereich künftigallein über den Bundeshaushalt finanzieren", fordert derFDP-Minister. Die Zertifikate könnten von den Anbietern vonTreibstoffen erworben und gehandelt werden. "Es muss nicht jederAutofahrer oder Hauseigentümer die notwendigen Zertifikate besorgen",betonte der Minister. Das System könnte laut Pinkwart im Januar 2021starten.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell