Rheinische Post: NRW-Verkehrsministerium: Entscheidung über Düsseldorfer Flughafenpläne wohl erst 2022

Düsseldorf (ots) - Der Flughafen Düsseldorf muss offenbar längerauf eine Genehmigung für den geplanten Kapazitätsausbau warten, alsgedacht. Das berichtet die Düsseldorfer "Rheinische Post" (Samstag)unter Berufung auf ein Schreiben des NRW-Verkehrsministeriums anFlughafen-Chef Thomas Schnalke. Darin heißt es zwar, zu welchemZeitpunkt das Verfahren beendet sei, sei noch nicht absehbar.Verkehrsstaatssekretär Hendrik Schulte liefert dann jedoch einenkonkreten Hinweis: "Ähnliche Verfahren wie zum Beispiel in Münchenoder Frankfurt haben bis zu fünf Jahre gedauert." Das Ministeriumhabe in der Vergangenheit immer wieder Unterlagen nachfordern müssen.Und auch aktuell stünden noch Unterlagen aus. "Daraus ergibt sich einBearbeitungshorizont, der vermutlich ins Jahr 2022 reichen wird."Noch vor wenigen Tagen hatte Flughafenchef Schnalke in einemInterview auf die Frage, wann er mit einer Entscheidung rechne,gesagt: "Wir sind in der Endphase des Planfeststellungsverfahrens, inder Abwägungsphase. Ich hoffe vielleicht noch dieses, sonst früh imnächsten Jahr." In seinem Schreiben geht Staatssekretär Schulte auchauf die "zunehmende Anzahl der Flugbewegungen nach 23 Uhr" ein. Zwarseien diese in rechtlicher Hinsicht nicht zu beanstanden. "Gleichwohltragen sie nicht unerheblich zu den bei Infrastrukturprojekten häufigbestehenden Akzeptanzproblemen in der Gesellschaft bei." DasMinisterium erwarte von den Fluggesellschaften, aber auch vomFlughafenbetreiber, die mit dem HBC-Status eingeräumten Möglichkeitenwieder maßvoller zu nutzen und der gegenwärtigen Entwicklunggegenzusteuern. Es solle im Interesse des Flughafens vermiedenwerden, dass der Eindruck entstehe, der HBC-Status werderechtsmissbräuchlich zur Ausweitung der Kapazitäten genutzt.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell