Rheinische Post: NRW-Unternehmen: Wirtschaftsstandort NRW hat sich verschlechtert

Düsseldorf (ots) - Aus Sicht vieler Unternehmen hat sich derWirtschaftsstandort NRW seit Beginn der Legislaturperiode 2012 unterder rot-grünen Landesregierung verschlechtert. Das geht aus einerUmfrage des Verbands "Die Familienunternehmer" hervor, über die diein Düsseldorf erscheinende "Rheinische Post" (Freitagausgabe)berichtet. Demnach gaben 58 Prozent der Unternehmen an, derWirtschaftsstandort habe sich verschlechtert. Für 36 Prozent ist erunverändert, für sechs Prozent hat er sich verbessert. Bei derBreitbandversorgung sehen 64 Prozent der 292 Unternehmen, die an derUmfrage teilgenommen haben, keine Verbesserung. Dafür sei derBürokratieaufwand jedoch stark gestiegen. "Die rot-grüneLandesregierung nutzt das Potential von NRW nicht, verbucht ihreLeistungen aber trotzdem stoisch als Erfolge und betrügt damit dieWähler", sagte der Landesvorsitzende der Familienunternehmer, ThomasRick, der Redaktion. "Tatsächlich hat sie das Land während ihrerRegierungszeit runtergewirtschaftet. Insbesonderewirtschaftspolitisch ist NRW eines der am schlechtesten regiertenLänder."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell