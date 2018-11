Rheinische Post: NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser will Binnenschiffe wie Diesel-Pkw umrüsten

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Düsseldorf (ots) - NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU)macht sich für die Umrüstung von Binnenschiffen stark. "Man muss sie,wie Diesel-Pkw auch, umrüsten. Damit kann man dieStickoxid-Emissionen der Schiffsmotoren um bis zu 70 Prozentreduzieren", sagte Ursula Heinen-Esser der Düsseldorfer "RheinischenPost" (Donnerstag). "Wir als Land NRW fordern daher, dass Geld in dieHand genommen wird, um den Binnenschifffahrern Anreize zu schaffen,ihre Motoren zu modernisieren. Wir brauchen eine Ausweitung derbestehenden Umrüstprämien für Binnenschiffer", sagte Heinen-Esser,die zu dem Thema auf der anstehenden Umweltministerkonferenz einenentsprechenden Antrag einbringen will. Nach Angaben derUmweltministerin stammen in Köln etwa 20 Prozent derStickoxid-Emissionen aus der Schifffahrt, in Düsseldorf sogar 30Prozent. "An der Messstelle Corneliusstraße in Düsseldorf stammenimmerhin noch sieben Prozent der Stickstoffdioxid-Konzentration ausdem Schiffsverkehr", so die Ministerin.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell