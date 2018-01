Rheinische Post: NRW-Schulministerin will zweite Fremdsprache wieder ab Klasse 7

Düsseldorf (ots) - An den weiterführenden Schulen inNordrhein-Westfalen soll die zweite Fremdsprache nach dem Willen derLandesregierung künftig erst wieder vom siebten Schuljahr anunterrichtet werden. "Ich halte einen Start in Klasse 7 fürsinnvoll", sagte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) der inDüsseldorf erscheinenden Rheinischen Post (Mittwochausgabe). EineVerlegung um ein Jahr entspreche dem Wunsch fast aller Beteiligten."Und es wird auch in allen anderen Schulformen gewünscht, ein Jahrspäter als bisher anzufangen", sagte die Ministerin. Deshalb und imSinne der Durchlässigkeit, also der Möglichkeit, von einer Schulformin die andere zu wechseln, sei es "geboten, an allen Schulformengleichzeitig in Klasse 7 zu beginnen". Der notwendigen Änderung derentsprechenden Verordnung muss noch der Schulausschuss des Landtagszustimmen. Die von Gebauer angestrebte Regelung galt bereits vor derVerkürzung der Gymnasialzeit auf acht Jahre; bisher hatte Gebauer esvermieden, sich auf den Beginn der zweiten Fremdsprache im Rahmen derab 2019 wieder geltenden neunjährigen Gymnasialzeit festzulegen.Entsprechender Auszug aus dem Wortlaut-Interview: Wann kommt diezweite Fremdsprache am Gymnasium? Gebauer: Ich halte einen Start inKlasse 7 für sinnvoll. Es ist auch der Wunsch fast aller Beteiligten.Und es wird auch in allen anderen Schulformen gewünscht, ein Jahrspäter als bisher anzufangen. Deshalb und im Sinne derDurchlässigkeit ist es geboten, an allen Schulformen gleichzeitig inKlasse 7 zu beginnen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell