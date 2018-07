Rheinische Post: NRW-Schulministerin rechnet mit fünf Prozent Unterrichtsausfall

Düsseldorf (ots) - NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP)rechnet damit, dass jede zwanzigste Unterrichtsstunde inNordrhein-Westfalen ersatzlos ausfällt. "Alles unter fünf Prozentwäre für mich eine positive Überraschung", sagte Gebauer derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag). Die aktuellste offizielleAusfallquote von 1,8 Prozent beruht auf einer Stichprobe aus demSchuljahr 2015/16. Ab dem kommenden Schuljahr 2018/19 werden alleSchulen in Nordrhein-Westfalen außer den Berufskollegs und denFörderschulen kontinuierlich ihre Ausfallquoten erheben und ansMinisterium melden. Gebauer versprach: "Ab dem zweiten Halbjahrwerden wir die Ergebnisse veröffentlichen, zugänglich für jedermann -alle drei Monate digital, jedes Halbjahr mit einem schriftlichenBericht vonseiten des Schulministeriums." Die Ministerin betonte:"Wir stellen die Daten transparent zur Verfügung. Was jeder darausmacht, ist ihm überlassen. Das Land wird kein Ranking erstellen. Wirstellen niemanden an den Pranger." Bei der Erhebung würden sechsStufen unterschieden: "erteilter Unterricht gemäß Stundenplan,Unterricht in besonderer Form, etwa Exkursionen, Vertretung imvorgesehenen Fach, fachfremder Unterricht, eigenverantwortlichesArbeiten in der Oberstufe, ersatzloser Ausfall". Die Schulenerhielten zudem die Möglichkeit, Sonderbelastungen anzugeben, etwawenn mehrere Lehrerinnen schwanger sind. Für Fälle besonders hoherAusfallquoten versprach Gebauer "Unterstützung, die den Schulen ihreMöglichkeiten bei der Planung aufzeigt".www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell