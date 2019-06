Rheinische Post: NRW-SPD-Chef fürchtet soziale Spaltung durch kostenlosen Nahverkehr

Düsseldorf (ots) - Sebastian Hartmann sieht Pläne, in Monheimeinen kostenlosen Nahverkehr anzubieten, zwiespältig: "Einticketfreier oder preisgünstiger Nahverkehr ist ein wichtigerBaustein für eine gelingende Verkehrswende", sagte Sebastian Hartmannder Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag): "Bund und Land sinddaher gefordert, mehr in den Nahverkehr zu investieren. Nur so könnenalle Kommunen im Land solche Projekte vorantreiben und nicht nureinzelne reiche Städte, die sich auf Kosten anderer Kommunenprofilieren."Der Landesvorsitzende der SPD fordert innovative und smarteMobilitätskonzepte für das ganze Land und massive Investitionen indie Infrastruktur: "Es muss mehr Geld ins System für den Ausbau vonInfrastruktur und Angebot sowie günstigere oder ganz entfallendeFahrpreise." Hartmann setzt sich im SPD-Unterbezirk Rhein-Sieg seitlangem für ein "1-Euro-Ticket" im Nahverkehr vergleichbar dem Wiener"365-Euro-Jahresticket" ein.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell