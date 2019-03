Rheinische Post: NRW-Regierung will nach Tarifabschluss mit Gewerkschaften über Besoldungserhöhung sprechen

Finanztrends Video zu



Düsseldorf (ots) - Nach der Einigung in den Tarifverhandlungen derLänder fordern die Gewerkschaften nun, dass die Kommunal- undLandesbeamten schnell in den Genuss einer Besoldungserhöhung kommensollen. Ein Sprecher des NRW-Finanzministeriums sagte dazu derDüsseldorfer "Rheinische Post" (Montag), über die Übertragung desTarifergebnisses auf die nordrhein-westfälischen Beamten, Richter undVersorgungsempfänger werde die Landesregierung nach sorgfältigerAnalyse des Tarifergebnisses entscheiden. "Die Auswirkungen auf dennordrhein-westfälischen Haushalt werden im Rahmen einer Betrachtungaller Details des Ergebnisses, das Lohnkomponenten undStrukturkomponenten enthält, derzeit geprüft", erklärte derMinisteriumssprecher. Nach Abschluss der Prüfung erfolge eineGesprächseinladung an die Gewerkschaften.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell