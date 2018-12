Rheinische Post: NRW-Opposition beklagt schleppende Informationspolitik der Regierung

Finanztrends Video zu



mehr >

Düsseldorf (ots) - Die NRW-Landesregierung hat im Jahr 2018 bisEnde September nur 57,52 Prozent aller Kleinen Anfragen vonParlamentariern des Landtages fristgerecht beantwortet. Das erklärtedie Staatskanzlei auf Anfrage der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Freitag). Dieser Wert ist laut Staatskanzlei besser als zu Zeitender Vorgängerregierung. So habe der Anteil der fristgerechtbeantworteten Anfragen in der vorausgegangenen 16. Wahlperiode (2012bis 2017) unter der damaligen Ministerpräsidentin Hannelore Kraft(SPD) bei unter 50 Prozent gelegen und in der 15. Wahlperiode(2010-2012) sogar nur bei 29,13 Prozent. Die Opposition ist trotzdemverärgert. Die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD im Landtag,Sarah Philipp, sagte mit Blick auf die Landesregierung: "Wenn sie fürdie Antworten auf fast die Hälfte unserer Kleinen Anfragen mehr alsdie dafür vorgesehenen vier Wochen braucht, stimmt in den Abläufenetwas nicht."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell