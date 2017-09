Rheinische Post: NRW-Ministerpräsident Laschet trifft Air-Berlin-Gesamtbetriebsrat

Weitere Suchergebnisse zu "Air Berlin":

Düsseldorf (ots) - Am kommenden Montag wird NRW-MinisterpräsidentArmin Laschet (CDU) den Gesamtbetriebsrat von Air Berlin in derNRW-Bundesvertretung in Berlin treffen. Dies berichtet die inDüsseldorf erscheinende "Rheinische Post" (Freitagausgabe). AuchBerlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) wird an demTreffen teilnehmen. Bei dem Gespräch wird es um die Lage an den zweiHauptstandorten von Air Berlin, Berlin und Düsseldorf, gehen. DerBetriebsrat der Technik von Air Berlin in Düsseldorf hatte Laschetnoch jüngst aufgefordert, sich für den Standort einzusetzen.Düsseldorf ist der mit Abstand wichtigste Standort von Air Berlin beiLangstreckenflugzeugen.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell