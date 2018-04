Rheinische Post: NRW-Ministerpräsident Laschet reist am Sonntag nach Münster

Düsseldorf (ots) - Der nordrhein-westfälische MinisterpräsidentArmin Laschet (CDU) reist am Sonntag nach Informationen der inDüsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" nach Münster, um sich einBild von der Lage vor Ort zu machen nach der tödlichen Amokfahrteines Mannes, der am Samstag in den Außenbereich einerTraditionsgaststätte in der Innenstadt gerast war und mindestens zweiMenschen tötete und viele verletzte. Er wird dabei auch den vielenHelfern danken, die sofort nach der Tat im Einsatz waren.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell