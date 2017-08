Rheinische Post: NRW in Krupp-Stiftung zurzeit ohne Stimme

Düsseldorf (ots) - Die NRW-Landesregierung ist zurzeit nicht inder Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung vertreten. NachInformationen der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Donnerstagausgabe) hat die bisherige NRW-MinisterpräsidentinHannelore Kraft (SPD) ihr Mandat im Kuratorium der Stiftung bereitsEnde Juni abgegeben. Ihr Nachfolger im Amt des Ministerpräsidenten,Armin Laschet (CDU), sei aber noch nicht nachgerückt, heißt es inKreisen der Landesregierung. Darüber werde erst in den nächstenMonaten entschieden. Es wird damit gerechnet, dass auch Laschet indas Gremium berufen wird. Die Stiftung wollte sich dazu nicht äußern,ihre Satzung ist geheim. Auch die Staatskanzlei äußerte sich gesternnicht. Wie weiter verlautete, bestand für Hannelore Kraft keineNotwendigkeit, ihr Stiftungsmandat niederzulegen. Das Ehrenamt sei andie Person gekoppelt, nicht an das Amt des NRW-Ministerpräsidenten.Gleichwohl ist es Tradition, dass der Regierungschef des Landes imzurzeit zehnköpfigen Stiftungskuratorium eine Stimme hat. Kraftteilte gestern mit, nach ihrem Verständnis erfolge die Berufung zwarals Privatperson, aber auch im Hinblick auf ihre Funktion alsMinisterpräsidentin. So habe - wie bei ihrem Vorgänger JürgenRüttgers auch - die Staatskanzlei die inhaltliche Begleitung undVorbereitung der Sitzungen übernommen. Es sei für sie dahersachlogisch gewesen, das Mandat nach Beendigung ihrer Amtszeitniederzulegen. Die Stiftung ist aktuell mit 23,03 Prozent anThyssenkrupp beteiligt, zweitgrößter Anteilseigner ist derFinanzinvestor Cevian Capital. Alfried Krupp hatte die Gründung dergemeinnützigen Stiftung 1966 in seinem Testament veranlasst. IhreAufgabe ist es laut Satzung, "im Geiste des Stifters und seinerVorfahren darauf zu achten, dass die Einheit dieses Unternehmensmöglichst gewahrt und seine weitere Entwicklung gefördert wird". Mitden ihr zufließenden Mitteln fördert sie Wissenschaft, Kultur,Bildung, Gesundheitswesen und Sport. Das Gros kommt dem Ruhrgebietzugute.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell