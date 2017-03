Rheinische Post: NRW-Innenministerium rechtfertigt zwei weitere Fälle bezahlter Polizeigewerkschafter

Düsseldorf (ots) - Neben dem Bundesvorsitzenden der DeutschenPolizeigewerkschaft (DPolG), Rainer Wendt, hat dasNRW-Innenministerium auch zwei Landeschefs von Polizeigewerkschaftenweitgehend vom Dienst freigestellt. Es handelt sich um denNRW-Vorsitzenden des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, SebastianFiedler, sowie den DPolG-Landeschef Erich Rettinghaus. BeideGewerkschafter übten ihre Funktion ehrenamtlich ausüben, sagte einSprecher des Innenministeriums der in Düsseldorf erscheinenden"Rheinischen Post" (Montagausgabe). "Deshalb wird ihnen im Rahmendes dienstlich Vertretbaren erlaubt, gewerkschaftliche Aufgabenwahrzunehmen. Dies ist eine jahrzehntelange Praxis, umgewerkschaftliche Arbeit in der Polizei zu ermöglichen." Man werdeaber die aktuelle öffentliche Debatte zum Anlass nehmen, diebisherigen Regelungen zu überprüfen und mit den betroffenenGewerkschaftsvorsitzenden und den Dienststellen zu sprechen. "Einefaktische Freistellung wie bei Herrn Wendt wird es für die Zukunftnicht mehr geben", so der Sprecher.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell