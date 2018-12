Rheinische Post: NRW-Innenminister will Annegret Kramp-Karrenbauer wählen

Düsseldorf (ots) - NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) will beider Wahl der neuen Parteispitze auf dem Bundesparteitag der CDU fürAnnegret Kramp-Karrenbauer stimmen. Reul sagte der Düsseldorfer"Rheinischen Post" (Donnerstag): "Ich werde in Hamburg AnnegretKramp-Karrenbauer wählen, weil ich möchte, dass die CDU eineVolkspartei bleibt mit Chancen auf Wahlergebnisse in Richtung 40Prozent." Reul begründete seine Entscheidung auch mit denunionsinternen Streitigkeiten der vergangenen Monate. Reul sagte:"Wir brauchen keine weiteren Streitereien. Ich möchte nicht, dass derKonflikt, den wir im Sommer hatten, nun mit anderen Personenfortgesetzt wird."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell