Rheinische Post: NRW-Innenminister Reul lässt Weihnachtsmarkt-Sicherheitskonzepte überprüfen

Düsseldorf (ots) - NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) will nachdem Potsdamer Bombenalarm sämtlicheWeihnachtsmarkt-Sicherheitskonzepte in NRW überprüfen lassen. Reulsagte der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Samstagausgabe): "Ein einfaches ,weiter so' kann es nicht geben. Ichwerde die Polizei und die Kommunen aus dem aktuellen Anlass bitten,die Sicherheitskonzepte und Maßnahmen zum Schutz der Weihnachtsmärktezu überprüfen und auf eine besonders genaue Einhaltung zu achten."Reul warnte aber auch vor hektischen Reaktionen: "Hinweise, die aufeine akute Gefährdung der Weihnachtsmärkte in NRW hinweisen, liegenden NRW-Sicherheitsbehörden derzeit nicht vor. Aber hundertprozentigeSicherheit gibt es nicht." Er selbst werde auch weiterhinWeihnachtsmärkte besuchen. "Wenn wir aus Angst vor Attentaten keineWeihnachtsmärkte mehr besuchen würden, hätten die Terroristen ihrZiel erreicht", sagte Reul der "Rheinischen Post".Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell