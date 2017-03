Rheinische Post: NRW-Grüne wollen Wähler auch an der Haustür überzeugen

Düsseldorf (ots) - Die NRW-Grünen setzen erstmals in einemLandtagswahlkampf flächendeckend auch auf Hausbesuche. Von heute anwürden die Kandidaten und Mitglieder landesweit an Haustürenklingeln, bestätigte ein Sprecher gegenüber der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). Dies sei einwichtiger Baustein des Wahlkampfs. Weil die Grünen von den viergroßen Parteien die wenigsten Mitglieder hätten, müsse der einzelnemehr Menschen überzeugen. Binnen drei Stunden könne man an etwa 140Haustüren klingeln - daraus ergäben sich 60 Gespräche, wie sich inBaden-Württemberg gezeigt habe. Das gesamte Wahlkampfbudgetbezifferte der Sprecher auf 1,1 Millionen Euro.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell