Rheinische Post: NRW-Grüne machen Akzeptanz von Homo-Ehen zur Bedingung für Bündnis mit CDU

Düsseldorf (ots) - Wegen der ablehnenden Haltung von NRW-CDU-ChefArmin Laschet zu gleichgeschlechtlichen Ehen formulieren die Grünenin NRW eine Bedingung für ein mögliches schwarz-gelb-grünes Bündnisnach der Landtagswahl im Mai. Die Landesvorsitzende der Grünen, MonaNeubaur, sagte der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Samstagausgabe): "Armin Laschet behauptet in einem Interview: 'DasGrundgesetz definiert Ehe als Verbindung von Mann und Frau'. Wer mitden Grünen regieren will, muss gesellschaftliche Realitätenanerkennen und sich klar zur Ehe für alle bekennen."