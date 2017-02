Rheinische Post: NRW-Grüne gehen in Streit um Maut auf Distanz zur SPD

Düsseldorf (ots) - Die stellvertretende MinisterpräsidentinNordrhein-Westfalens, Sylvia Löhrmann (Grüne), hat sich wegen der vonder Bundesregierung angestrebten Pkw-Maut von NRW-VerkehrsministerMichael Groschek (SPD) distanziert. "Wenn Verkehrsminister GroschekDobrindts Murks-Maut mitträgt, spricht er ausschließlich für denSPD-Teil der Landesregierung", sagte Löhrmann der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe). Grund für dieAuseinandersetzung ist das Abstimmungsverhalten desNRW-Verkehrsressorts im Verkehrsausschuss des Bundesrates in dervergangenen Woche. Wie aus dem Sitzungsprotokoll hervorgeht, das der"Rheinischen Post" vorliegt, will Groscheks Ministerium entgegen derErwartung der Grünen den Gesetzentwurf nicht einfach ablehnen. Auchals es um die Position ging, dass die Maut unverhältnismäßig und miteinem nicht vertretbaren Bürokratieaufwand verbunden sei, stimmte dasNRW-Verkehrsministerium mit Nein. Und zur Forderung des Ausschusses,dass die Möglichkeit für Maut-Ausnahmen in den Grenzregionen"zwingend erforderlich" seien, enthielt sich Groscheks Ressort.Löhrmann wirft Groschek nun vor, sich damit zum "Kronzeugen einerSymbolpolitik" von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) zumachen, "die insbesondere NRW und seinen Grenzregionen schadet". Sieerwarte eine Erklärung von Groschek, "warum er diese europafeindlicheKopfgeburt nicht mit allen Mitteln verhindert", sagte Löhrmann.Groschek wollte sich auf Anfrage nicht äußern und verwies auf einenicht-öffentliche Abstimmung im Bundesratsausschuss. "Das endgültigeAbstimmungsverhalten von NRW wird erst in der Kabinettssitzung imMärz festgelegt werden", sagte ein Sprecher desNRW-Verkehrsministeriums.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell