Rheinische Post: NRW-CDU will Rauchverbot nun doch nicht antasten

Düsseldorf (ots) - Die NRW-CDU will nun doch keine Revision desNichtraucherschutz-Gesetzes in NRW. "Nach intensiver Diskussion mitunserer Basis wird die Antragskommission dem Landesparteitagempfehlen, die Passage zum Rauchverbot ersatzlos aus dem Wahlprogrammzu streichen", sagte der Generalsekretär der NRW-CDU, Bodo Löttgen,der "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe). In ihrem ursprünglichenEntwurf für das Wahlprogramm, über das die Landespartei am Samstag inMünster abstimmen wird, sah die NRW-CDU das Gesetz noch kritisch:"Die von vielen als Bevormundung empfundenen Maßregelungen des vonrot-grün eingeführten Gesetzes lehnen wir ab und prüfenVeränderungen, wie sie auch in anderen Bundesländern praktiziertwerden", hieß es dort zum Nichtraucherschutz.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell