Rheinische Post: NRW-CDU lehnt pauschalen Abschiebestopp nach Afghanistan ab

Düsseldorf (ots) - Die nordrhein-westfälische Landtagsfraktion derCDU kritisiert, dass sich das Land Nordrhein-Westfalen nicht an demletzten Sammel-Charter mit Ausreisepflichtigen nach Afghanistanbeteiligt hat. In einem "Brandbrief" an Innenminister Ralf Jäger(SPD), der der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Samstagausgabe) vorliegt, fordert der stellvertretende Vorsitzenderder CDU-Landtagsfraktion André Kuper Aufklärung. "Es darf in NRWkeinen pauschalen Abschiebestopp nach Afghanistan geben", sagte Kuperder Zeitung. In NRW seien nur Gefährder, Straftäter undintegrationsverweigernde Männer abschiebbar. "Rückführungsmaßnahmenfür solche Personen nach Afghanistan sind richtig und notwendig, umunser Asylsystem funktionsfähig und unsere innere Sicherheit aufrechtzu erhalten", betonte Kuper.