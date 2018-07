Rheinische Post: NRW-Agrarministerin Heinen-Esser sieht Hilfen für Bauern skeptisch

Düsseldorf (ots) - Nordrhein-Westfalens Agrarministerin UrsulaHeinen-Esser (CDU) hat sich zurückhaltend zu möglichen staatlichenHilfen für dürregeschädigte Landwirte geäußert. "Staatliche Hilfensind nur in extremen Ausnahmesituationen und bei Existenzgefährdungenvon Betrieben zu rechtfertigen, die von den nordrhein-westfälischenLandwirtschaftsverbänden bisher bei dieser Sommer-Dürre nichtgefordert wurden", sagte Heinen-Esser der Düsseldorfer "RheinischenPost" (Dienstag). "So eine Ausnahmesituation liegt beispielsweisedann vor, wenn es zu mindestens 30 Prozent Ertragsrückgang kommt",sagte Heinen-Esser. "Ob das auf Betriebe in NRW zutrifft, können wiraktuell noch nicht sicher einschätzen", so die Ministerin. "Zwar wardie Getreideernte in NRW unterdurchschnittlich, jedoch können wirhier noch nicht von einer Ausnahmesituation sprechen", sagteHeinen-Esser. "Leicht anziehende Erzeugerpreise, insbesondere beiGetreide, wirken derzeit schadensmindernd für einige Betriebe." Siefügte allerdings hinzu: "Eine vergleichbare Hitze- und Trockenperiodehat es zuletzt vor 15 Jahren in Nordrhein-Westfalen gegeben, dochKlimaexpertinnen und Klimaexperten gehen davon aus, dass solcheExtremwetterlagen in Zukunft häufiger auftreten werden."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell