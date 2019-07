Rheinische Post: NEU, KORRIGIERT! KOMMENTAR: Von der Leyen müsste Liebling der SPD sein

Düsseldorf (ots) - Die Sätze hatten Wucht: "Für Deutschland istein starkes und geeintes Europa der beste Garant für eine guteZukunft." So hatte es die SPD im Koalitionsvertrag auf Seite 1verankern lassen. Das Bekenntnis zu Europa stand erstmals am Anfangdes Vertrags. Heute wettert die gleiche SPD gegen eine EU-Personalie,der 27 Staats- und Regierungschefs zugestimmt haben. Geeintes Europa?Die Vorwürfe wegen eines angeblich antidemokratischen Verfahrens sindüberdies populistisch und falsch.Wenn die SPD das Spitzenkandidaten-Prinzip wirklich umsetzenwollte, hätte sie nach dem Wahlsieg von Manfred Weber im Zweifel ihnunterstützen müssen. Die CDU-Kanzlerin hatte wegen der Widerständegegen Weber auch den Sozialdemokraten Frans Timmermans unterstützt.Wenn aber beide Kandidaten im Parlament keine Mehrheit finden, müssendie EU-Lenker eine neue Person finden. Sie haben das Vorschlagsrecht.Dass die Kanzlerin eine Frau aus dem eigenen Land präsentiert,hätte in jedem anderen Mitgliedsland zu Applaus geführt. Die SPDschmollte lieber. Anführer der Nörgler war Sigmar Gabriel, der garden Austritt aus der Regierung forderte. Darauf muss man erstmalkommen. Zumal Ursula von der Leyen stets eine verlässliche Partnerinder SPD war, manche sagen gar, sie sei eine schwarz lackierte Rote.Als Familien- und Arbeitsministerin setzte sie SPD-Forderungen um,etwa den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung. Diese Frau soll derGrund für den Ausstieg aus der Groko sein? Irre! Die SPD sollte aufihren früheren Bundestagspräsidenten hören. Wolfgang Thiersekalibriert den Kompass der "Europapartei" gerade und warnt vor einem"Eigentor".Auch die Klagen der SPD über das Hinterzimmer sind wohlfeil. Wennsich eine Partei mit undurchsichtigen Absprachen hinter den Kulissenauskennt, dann die Partei, die in zehn Jahren acht Vorsitzendeweggedrängt hat.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell