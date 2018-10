Rheinische Post: Mützenich fordert von deutscher Wirtschaft Absage der Riad-Konferenz

Düsseldorf (ots) - Der stellvertretende SPD-FraktionsvorsitzendeRolf Mützenich hat die deutschen Unternehmen aufgefordert, wegen derKhashoggi-Affäre ihre Teilnahme an der Wirtschaftskonferenz inSaudi-Arabien abzusagen. "Es ist richtig, dass bereits vor einigenTagen der deutsche Außenminister seinen geplanten Besuch in SaudiArabien abgesagt hat", sagte Mützenich der Düsseldorfer "RheinischenPost" (Samstag). Er hätte sich gewünscht, "wenn die deutschenWirtschaftsvertreter anlässlich dieser Entscheidung ebenfallsentsprechende Schlüsse gezogen hätten", sagte Mützenich. "Solangeüber das Schicksal und die Hintergründe zum Verschwinden undmutmaßlichen Tod von Jamal Khashoggi keine Klarheit besteht, kann ichmir eine Teilnahme hochrangiger deutscher Unternehmensvertreter beieiner internationalen Wirtschaftstagung in Saudi-Arabien nichtvorstellen", sagte der SPD-Außenpolitiker.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell