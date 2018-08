Rheinische Post: Die Monsanto-Lawine Kommentar Von Georg Winters

Düsseldorf (ots) - Natürlich ist das Glyphosat-Urteil in den USAMunition für alle, die den Kauf von Monsanto für Bayer schon immerals Deal mit unkalkulierbaren Risiken kritisiert haben, und für grünePolitiker, aus deren Sicht die Krebsgefahr weitaus höher ist als inden Augen der Wissenschaft. Nur: Es gibt keinen neuen Stand in derwissenschaftlichen Debatte. Ja, Glyphosat kann Krebs auslösen, abernicht, wenn es sachgemäß gebraucht wird. Daran ändert ein einzigesUrteil in den USA nichts. Also alles gut für Bayer und Monsanto?Mitnichten. Das Problem für die Leverkusener ist nicht die Diskussionum die gesundheitsschädliche Wirkung, egal, ob diese von Politikern,Umweltschützern, Lobbyisten oder Produzenten geführt wird. Schlimmfür den Konzern ist die Klage-Lawine, die in den USA droht, die immerneue Millionenstrafen denkbar erscheinen lässt, die Geldgeber zuverunsichern droht. Und verunsicherte Investoren kann kein Konzerngebrauchen. Das ist die Gefahr, die Bayer unterschätzt hat, abseitsaller möglichen ökonomischen Sinnhaftigkeit des Monsanto-Kaufs.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell