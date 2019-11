Rheinische Post: Mohamed Ali: Regierung muss Privatisierung von Krankenhäusern rückgängig machen

Düsseldorf (ots) - Die neue Linksfraktionsvorsitzende im Bundestag, AmiraMohamed Ali, hat die Bundesregierung aufgefordert, die Privatisierung vonKrankenhäusern rückgängig zu machen. "Dass ein Krankenhaus Gewinn erwirtschaftenmuss, ist der völlig falsche Weg", sagte Mohamed Ali in ihrem ersten Interviewnach ihrer Wahl zur Fraktionsvorsitzenden der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Freitag). "Die Gesundheitsversorgung ist ein Kern der Daseinsvorsorge. Es istdie Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, dass jeder Mensch eine guteGesundheitsversorgung bekommt." Am Beispiel der Privatisierung vonKrankenhäusern zeige sich aber, wie sich eine "neoliberale Verwertungslogik"durch immer mehr Lebensbereiche ziehe. Gesundheit koste Geld. Die Mittel seienaber vorhanden. "Man muss ja nicht betriebswirtschaftliche Erkenntnissevergessen." Deutschland verschenke riesige Summen durch Steuerschlupflöcher,verzichte auf eine Vermögenssteuer und investiere viel Geld in die Rüstung. "Dassind viele Milliarden Euro. Damit könnten wir die Gesundheitsversorgung gutfinanzieren."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell