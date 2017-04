Rheinische Post: Mitarbeiter erheben Vorwürfe gegen Flughafen-Sicherheitsfirma

Düsseldorf (ots) - Am Flughafen Köln/Bonn eingesetzte Mitarbeiterder Sicherheitsfirma Kötter werfen ihrem Arbeitgeber in einer Mail andas NRW-Verkehrsministerium vor, dass dieser Bescheinigungenausgestellt hat für Schulungen, die nie erfolgt seien. "Es werden unsOrdner von den Objektleitern vorgelegt, in denen sichBlanko-Schulungsbescheinigungen ohne Datum, Name undSchulungsinhalten befinden. Wir werden genötigt, diese dann zuunterschreiben", heißt es in der Mail, die der "Rheinischen Post"(Montagausgabe) vorliegt. So seien nicht dazu qualifizierteMitarbeiter im Hochsicherheitsbereich eingesetzt worden. Kötter weistdie Vorwürfe ausdrücklich zurück. Das NRW-Verkehrsministeriumverlangt eine schnellstmögliche und lückenlose Aufklärung des Falls.Nach Informationen der Redaktion wollen Prüfer der BezirksregierungKöln die Vorwürfe untersuchen und bereits heute am FlughafenKöln/Bonn die entsprechenden Dokumente bei Kötter einsehen.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell