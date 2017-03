Rheinische Post: Ministerpräsidenten sehen Bundesregierung in der Pflicht bei türkischem Wahlkampf

Düsseldorf (ots) - Angesichts des saarländischen Auftrittsverbotesfür türkische Politiker hat der Chef derMinisterpräsidentenkonferenz, Erwin Sellering (SPD), Zweifelangemeldet, ob diese Frage überhaupt in die Zuständigkeit der Länderfällt. "Das Bundesverfassungsgericht hat erst letzte Wochefestgestellt, dass es eine außenpolitische Entscheidung derBundesregierung ist, ob türkische Regierungsmitglieder nachDeutschland einreisen dürfen oder nicht", sagte Sellering der inDüsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). ImVorfeld der Ministerpräsidentenkonferenz an diesem Donnerstagentschied sich Sellering für sein eigenes Bundesland für einentsprechendes Vorgehen: "Wenn sich tatsächlich eine solcheVeranstaltung in Mecklenburg-Vorpommern abzeichnen sollte, würde ichdie Bundesregierung bitten, das zu unterbinden", erklärte derRegierungschef.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell