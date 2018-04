Rheinische Post: Mieterbund: Mieter sollen Grundsteuer nicht mehr bezahlen müssen

Düsseldorf (ots) - Der Mieterbund hat vor dem mit Spannungerwarteten Verfassungsurteil zur Grundsteuer die Abschaffung derUmlegbarkeit der Steuer auf die Mieten verlangt. "Der DeutscheMieterbund fordert die Streichung der Position Grundsteuer aus demKatalog der auf die Mieter umlegbaren Betriebskosten", sagteMieterbund-Geschäftsführer Ulrich Ropertz der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe). "Die Grundsteuerist eine Eigentumssteuer und es ist nicht einzusehen, dass sie in derPraxis nur von selbstnutzenden Eigentümern und Mietern gezahlt werdenmuss", sagte Ropertz. Das Urteil am heutigen Dienstag biete fürdiesen Schritt einen guten Anlass, allerdings stelle der Mieterbunddiese Forderung seit Jahren unabhängig von dem Urteil. DasBundesverfassungsgericht entscheidet darüber, ob die Berechnung derGrundsteuer für 35 Millionen Grundstücke in Deutschland nochverfassungsgemäß ist. Nach der mündlichen Verhandlung des ErstenSenats im Januar scheint sicher zu sein, dass die Einheitswerte derGrundstücke nicht mehr mit dem Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzeszu vereinbaren sind. Vermieter dürfen die Grundsteuer auf die Mietenumlegen. Der frühere Hamburger Finanzsenator Peter Tschentscher (SPD)hatte daher vor einer massiven Mehrbelastung für Mieter gewarnt. EineNeufestlegung der Einheitswerte würde Millionen Mieter treffen, derenImmobilien in den vergangenen Jahren eine erhebliche Wertsteigerungerfahren hätten.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell