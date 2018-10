Rheinische Post: Mia san nicht mehr mia Kommentar Von Michael Bröcker

Düsseldorf (ots) - Viel Spott musste Ex-CSU-Chef Edmund Stoiberertragen, als er die zugewanderten Rheinländer, Mecklenburger undNiedersachsen für die Umfrageschwäche der CSU in Bayernverantwortlich machte. Manch einer entgegnete: Bayern wird ebennormal. Das sei doch positiv. Doch so einfach ist es nicht. Denn dervoraussichtliche Absturz der CSU und der SPD im Freistaat ist einweiterer Beleg für den Niedergang jener politischen Institutionen,die diesem Land so gut getan haben, weil sie gesellschaftlichpolarisierende Themen meist in der Mitte zu einem Kompromiss führten.Diese Kraft haben Union und SPD nicht mehr. Bei der Bundestagswahl2017 erreichten beide zusammen noch 53 Prozent der Wählerstimmen. Zuihren besten Zeiten 1972 waren es 90 Prozent. Zu diesem Niederganghaben die Protagonisten der Parteien gehörig beigetragen. DieChef-Pragmatikerin der Republik, Kanzlerin Angela Merkel, gerät mitihrem moderierenden und abwartenden Stil in einer polarisiertenGesellschaft an ihre Grenze. Ihre Migrationspolitik stößt bei einemrelevanten Teil der Bevölkerung auf Skepsis. Dieser Teil der Wählerwartet, bis Merkel endlich abdankt, und wählt so lange rechts, bis essoweit ist. Über die Rolle von CSU-Chef Horst Seehofer ist nahezualles gesagt, und die bisherige Bilanz der SPD-Vorsitzenden AndreaNahles ist ebenfalls ein mittleres Desaster. In Bayern schaffte eszudem ein mit Machthunger und Selbstsicherheit hinreichend gesegneterCSU-Ministerpräsident trotz einer insgesamt guten politischen Bilanz,zum unbeliebtesten bayerischen Politiker abzusteigen. RegierungschefSöder treibt die CSU gerade im Rekordtempo von der absoluten MehrheitRichtung 30 Prozent. Die Wähler in Bayern sind nicht so dumm, ihremMinisterpräsidenten den Fingerzeig Richtung Berlin durchgehen zulassen. Natürlich haben Seehofer und Landesgruppenchef AlexanderDobrindt im Berliner Asylstreit gezündelt, aber die Aussage auf demHöhepunkt des Streits vom "Endspiel um die Glaubwürdigkeit" kam vonSöder. Auch sein Gerede vom Ende "des geordneten Multilateralismus"ist vielen noch in schlechter Erinnerung. Damit erinnerte Söder anTrump und Orbán, aber sicher nicht an Franz-Josef Strauß. Als obweniger Miteinander zu einem besseren Europa führen würde. Also:Söder wird sich die zu erwartenden Verluste auch persönlich ankreidenlassen müssen. Und die Grünen? Ihr Aufstieg lässt sich vor allemdurch das Versagen von CSU und SPD erklären. Denn die charmante, aberinhaltlich blasse bayerische Spitzenkandidatin hat kein schlüssigesKonzept zu bieten, wie Bayern wirtschaftlich noch stärker, nochsicherer und noch moderner werden sollte. Auch der Eiertanz derGrünen bei der Abschiebung von straffällig gewordenen, abgelehntenAsylbewerbern in Maghreb-Staaten und ihre Flipflop-Attitüde in derEnergiepolitik (siehe Hambacher Forst) werden ihnen nicht übelgenommen. Man muss den Hut ziehen vor so viel politischemKommunikationstalent! Fazit: Es muss nicht schlecht sein, wenn dieCSU, die in Bayern im Auftritt und im Handeln den Staat gerne mit derPartei gleichsetzt, einen Koalitionspartner akzeptieren muss.Gefährlich ist der Aufstieg der politischen Randparteien, der zu nochschwierigeren, noch komplizierteren politischen Entscheidungen beiden übrig gebliebenen Koalitionsparteien führen wird. Die Politikwird nicht besser, nur weil mehr Parteien am Kabinettstisch sitzen.Kompromisse sind immer nur Kompromisse auf einem kleinstengemeinsamen Nenner, wie man ja schon bei den Jamaika-Verhandlungen inBerlin gesehen hat. Natürlich, man könnte sagen: Bayern wird normal.Man könnte aber angesichts der dramatischen Umfragewerte für Unionund SPD im Bund auch sagen: Der schleichende Abschied des Wahlvolksvon den etablierten Parteien und der Aufstieg der Extrempositionengefährden die Stabilität der Demokratie und lassen wenig Guteserahnen für eine ruhige und vernünftige Politik der Mitte. Dabeibrauchen wir gerade diese so dringend wie nie.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell