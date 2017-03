Rheinische Post: Metro-Chef Koch drängt auf Lösung für Real bis März 2018

Düsseldorf (ots) - In den Verhandlungen mit der Gewerkschaft Verdium die Zukunft der SB-Warenhauskette Real glaubt Metro-Chef Olaf Kochan eine einvernehmliche Lösung. "Wir brauchen eine faireVereinbarung mit Verdi, die alle Seiten zufriedenstellt", sagte derManager der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Samstagausgabe). Die Metro wolle auf jeden Fall an derTarifpartnerschaft festhalten. "Bis März 2018 muss eine Lösungstehen", kündigte Koch an, "wir setzen darauf, dass wir uns am Endeeinigen werden." Es gebe aber auch einen Plan B, falls dieVerhandlungen scheiterten: "Es wäre verantwortungslos, wenn wir dennicht hätten." Die Metro drängt bei der SB-Warenhauskette darauf,dass die Personalkosten sinken. Diese seien bei den Wettbewerbern umbis zu 30 Prozent niedriger, so Koch. Real steckt seit Jahren in derSanierung.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell