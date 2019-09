Rheinische Post: Merz hält Umgang der Bundesregierung mit China für zu defensiv

Düsseldorf (ots) - Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU)hält den Umgang der Bundesregierung mit China in Bezug auf denKonflikt mit der Demokratiebewegung in Hongkong für zurücksichtsvoll. Mit Blick auf Pekings Protest gegen das Treffen vonAußenminister Heiko Maas (SPD) und dem Hongkong-Aktivisten JoshuaWong in Berlin sagte Merz der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Freitag): "Chinas Umgang mit Joshua Wong und Deutschland ist einVorgeschmack darauf, was geschieht, wenn wir uns politisch weiterhinso defensiv verhalten." Merz forderte eine deutliche Reaktion derBundesregierung auf die Kritik des chinesischen Botschafters, der denAustausch von Maas und Wong einen "Zwischenfall" genannt und negativeKonsequenzen für die deutsch-chinesischen Beziehungen angedrohthatte. "Am Umgang mit der Freiheitsbewegung in Hongkong entscheidetsich, ob wir auch im weiteren Verlauf des 21. Jahrhunderts hier sofrei leben wie in den letzten 70 Jahren", sagte Merz zu einemmöglicherweise wachsenden Einfluss Chinas auf die wirtschaftlicheEntwicklung in Deutschland. China ist Deutschlands wichtigsterHandelspartner.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell