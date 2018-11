Rheinische Post: Merz für Begrenzung der Amtszeiten der Bundeskanzler

Düsseldorf (ots) - Der Kandidat für den CDU-Vorsitz Friedrich Merzhat sich für eine gesetzliche Begrenzung der Amtszeiten fürBundeskanzler ausgesprochen. "Ich bin der Auffassung, dass mangrundsätzlich nicht länger als zwei Amtszeiten machen sollte, denndie Aufgaben und die Verantwortung kosten enorm viel Kraft undEnergie", sagte Merz der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag)."Mein Hauptargument ist aber, dass der Wechsel der Demokratieguttut." Merz sieht seine Zeit in der Wirtschaft als Vorteil für dieKandidatur und eine mögliche Rückkehr in die Politik. "Ich bin derMeinung, es ist immer ein Vorteil, verschiedene Lebenswelten kennengelernt zu haben." Auf die Frage, ob er als Spitzenmann derWirtschaft überhaupt das normale Leben der Menschen kenne, betonteer: "Meine Wurzeln und meine Heimat liegen in einer Kleinstadt imSauerland. Die Menschen dort wissen, dass ich bodenständig bin, dasLeben und die Sorgen der Leute kenne."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell