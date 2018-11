Rheinische Post: Merz: Europäische Arbeitslosenversicherung am Ende eines Integrationsprozesses

Düsseldorf (ots) - Der Kandidat für die Wahl des CDU-Vorsitzes,Friedrich Merz, hat seine Pläne für eine europäischeArbeitslosenversicherung präzisiert. Zu einem früheren Aufruf dazu,bei dem er Mitunterzeichner war, sagte Merz der Düsseldorfer"Rheinischen Post" (Samstag): "Man muss den ganzen Satz in dem Aufruflesen. Wir sind für eine europäische Arbeitsmarktpolitik bis hin zueiner europäischen Arbeitslosenversicherung." DieArbeitslosenversicherung könne am Ende eines Integrationsprozessesstehen, nicht am Anfang. Vor einer gemeinsamenArbeitslosenversicherung müssen aus Sicht von Merz beispielsweisegemeinsame Tarifverträge stehen. "Wir haben einen europäischenArbeitsmarkt, aber nationale Tarifverträge", bemängelte Merz. "Wirsollten mit Frankreich darüber diskutieren, ob es Modellregionen fürgrenzüberschreitende Tarifverträge gibt. Das wäre nur ein Beispiel."Bezogen auf weitere deutsch-französische Kooperationen sagte derCDU-Politiker: "Wir brauchen beispielsweise eine europäische digitaleInfrastruktur." In der Digitalwirtschaft zählten Größeneffekte."Warum nicht eine Art ,Digital Airbus' mit Frankreich aufbauen, eingemeinsames Unternehmen für eine leistungsfähige, moderne digitaleInfrastruktur in Europa?" Mit Blick auf Steuern in Europa forderteMerz: "Wir müssen den Druck auf die Mitgliedstaaten in Europa, dieimmer noch Steuerprivilegien anbieten, verschärfen." Als Beispielenannte Merz Malta, Luxemburg und Irland. Er betonte: "Wenn wir eineRechts- und Wertegemeinschaft sind, dann können einige Länder nichtPrivilegien für ausländische Firmen anbieten."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell