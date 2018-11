Rheinische Post: Merz: CDU muss wieder Partei des Rechtsstaats werden

Düsseldorf (ots) - Der Kandidat für die Wahl des CDU-VorsitzesFriedrich Merz hat gefordert, dass die CDU die Partei sein müsse, diefür ein konsequentes Vorgehen bei der inneren Sicherheit stehe. "Wirmüssen wieder ohne Abstriche die Partei des Rechtsstaats werden",sagte Merz der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). Er zeigtesich zugleich optimistisch, dass die CDU AfD-Wähler wiederzurückholen kann. "Da sind sehr viele Wähler, die sich von der Unionabgewandt haben, weil sie keine politische Heimat mehr bei uns sehenzum Beispiel als Rechtsstaatspartei". Diese Wähler sähen die CDUnicht mehr als "Partei der nationalen Souveränität, als Partei, dieSicherheit gibt und Grenzen schützt". Diese Zweifel berührten denMarkenkern der Union als Partei, die konservativ denkenden Menschenebenso eine Heimat böte wie sozialpolitisch engagierten undwirtschaftspolitisch liberal denkenden Menschen. Den von ihmmitgeprägten Begriff der "Leitkultur" sieht Merz weiterhin alsaktuell an. "Die positiven Reaktionen auf meine Pressekonferenz amletzten Mittwoch haben dies eindeutig gezeigt, denn ich sprach vonIdentität und Werten, die für die CDU fundamental sind." Das zeige,es gebe einen enormen Bedarf an Orientierung. Merz verwies auchdarauf, dass der Begriff "Leitkultur", für den er massiv kritisiertworden sei, heute in der Programmatik der CDU stehe. "Im Kern gehtes um folgende Frage: Sind diejenigen, die nach Deutschland kommen,bereit, unsere Wertegemeinschaft anzuerkennen, unsereFreiheitsrechte, die Ordnung unseres Grundgesetzes und unsereÜberzeugung von einer offenen, freiheitlichen, liberalenGesellschaft?" Die sei der Lackmustest für eine erfolgreicheIntegration. Eine Zusammenarbeit mit der AfD schloss Merz kategorischaus. "Eine Partei, die die Kraft nicht hat, sich von eindeutigextremistisch und nationalistisch denkenden Leuten zu trennen, undsich in vielen Punkten außerhalb des Grundkonsenses der Demokratenbewegt, ist für mich ein absolutes ,No Go`", sagte Merz.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell