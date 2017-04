Rheinische Post: Merkels Punktlandung

Düsseldorf (ots) - von Birgit MarschallDas Murren in der Union ist vorbei. Angela Merkel hat geliefert.Sechs Wochen vor der NRW-Wahl schaltete die CDU-Vorsitzende inMünster auf Attacke. Manchem in der Union kam das angesichts desHöhenflugs von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz viel zu spät. DochMerkels Timing war goldrichtig: Sechs Wochen Wahlkampf reichen völligaus, alles andere wäre ermüdend. Ohnehin entscheiden sich die meistenWähler erst in den Tagen vor dem Wahltermin. Merkel fiel es nichtschwer, die Leistungen der Landesregierung genüsslich als ungenügenddarzustellen. Denn tatsächlich zeigt ja die Statistik, dassNordrhein-Westfalen wirtschaftlich nicht so vorangekommen ist wie diemeisten anderen Flächenländer. Ziele, die sie sich etwa bei derBekämpfung von Kinderarmut selbst gesetzt hat, werden klar verfehlt.Mehr als ein zweiter Platz für die Union am 14. Mai wäre dennoch eineSensation. Mindestziel der Union ist daher die Regierungsbeteiligung.Gelänge es der Union, Rot-Grün oder alle anderenRegierungskonstellationen ohne sie zu verhindern, wäre das einschlechtes Signal für die SPD und Schulz im Bund. Denn Schulz lebtdavon, dass es für ihn eine echte Machtperspektive jenseits dergroßen Koalition gibt.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell