Rheinische Post: Merkels Glaubwürdigkeit ist in Gefahr

Düsseldorf (ots) - von Jan DrebesDie Kanzlerin ist bemüht, Ruhe in die schrille Flüchtlingsdebattezu bringen. Das ist gut so. Sie trommelt Staatschefs zusammen undkämpft um jeden noch so kleinen Trippelschritt hin zu einergemeinschaftlicheren Migrationspolitik in der EU. Das ist überfällig.Doch die CDU-Chefin ist längst zu einer Getriebenen geworden. Sieversucht, über jede Hürde zu springen, die ihr CSU-Chef HorstSeehofer und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder in den Wegstellen. Sie antwortet mit selbstkritischen Sätzen auf die immerfrecheren Forderungen der Schwesterpartei. Dabei muss Merkel allesdafür tun, nicht erpressbar zu sein. Der Innenminister darf ihr nichtoffen drohen und sagen, dass er nichts auf ihre Richtlinienkompetenzgebe. Damit zieht Horst Seehofer ein Grundprinzip unserer Verfassungin Zweifel. Wer aus dem Kanzleramt die Regierung führt, bestimmt dieRichtlinien. Und ist dafür verantwortlich. So will es dasGrundgesetz. Lässt Merkel ihm so etwas durchgehen, leitet sie damitihren eigenen politischen Niedergang ein. Ihre Glaubwürdigkeit wäredahin. Fatal ist dabei, dass all das auch bei der CSU nichteinzuzahlen scheint. Umfragen sehen die Union im Sinkflug - und dieAfD legt zu.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell