Rheinische Post: Merkel: Auf Grenzkontrollen nicht verzichten

Düsseldorf (ots) - Bundeskanzlerin Angela Merkel will dieKontrollen an der Grenze zu Österreich dauerhaft beibehalten. "Wirkönnen auf absehbare Zeit auf Grenzkontrollen nicht verzichten",sagte Merkel der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Samstagausgabe). Auf die Frage, ob sie dafür von der EU-Kommissiongrünes Licht bekommen habe, erklärte Merkel: "Die EU-Kommission hat -so mein Eindruck - ein offenes Ohr für unsere Argumente."