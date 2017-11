Rheinische Post: Mehrfacher Skandal

Düsseldorf (ots) - von Tobias JochheimWas dem Bottroper Apotheker Peter S. vorgeworfen wird, sprengt dieGrenzen der Vorstellungskraft. Systematisch soll S., reich geborenals Spross einer Apotheker-Dynastie, sich auf dem Rücken derWehrlosesten immer weiter bereichert haben - indem er Chemotherapienbewusst unterdosierte, so dass Patienten unnötig litten. MancheInfusionen enthielten überhaupt keinen Wirkstoff. Von denKrankenkassen soll S. so 56 Millionen Euro ergaunert haben. Dasmenschliche Leid lässt sich nicht in Zahlen fassen, nicht einmal inWorte. Dass so etwas in unserem Gesundheitssystem möglich ist, istder erste Skandal. Der zweite ist, dass der Beschuldigte seit einemJahr schweigt, während die Ermittler nur im Schneckentempovorankommen. Der dritte ist, wie sehr die Betroffenen - ungezähltePatienten von 37 Ärzten in sechs Bundesländern - allein gelassenwerden von Aufsichtsbehörden in Region, Land und Bund sowie auchvielen ihrer behandelnden Ärzte. Deren Versteckspiele hinterDatenschutz sowie einem angeblichen "Recht auf Nichtwissen" sindunwürdig, feige und zynisch.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell