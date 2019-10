Rheinische Post: Mehrere Bundesländer fordern Änderungen am Klimapaket

Düsseldorf (ots) - Mehrere Bundesländer haben Änderungen amKlimapaket der Bundesregierung gefordert. "Wir brauchen einsubstanziell angelegtes Vermittlungsverfahren zwischen Bundestag undBundesrat zum Klimapaket", sagte der sächsische MinisterpräsidentMichael Kretschmer (CDU) der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Montag). "Es kann nicht sein, dass die Mobilität für alle verteuertwird, aber die Entlastungen nur bei Teilen der Gesellschaft ankommt.Zum Beispiel hilft die geplante Erhöhung der Pendlerpauschale nurArbeitnehmern mit langen Arbeitswegen", sagte Kretschmer. Derdurchschnittliche Pendler fahre 16,9 Kilometer am Tag, die Entlastungsolle aber erst ab 21 Kilometern erfolgen. "Und was istbeispielsweise mit Rentnern im ländlichen Raum?", fragte Kretschmer.Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) forderte einenhöheren CO2-Einstiegspreis. "Der CO2-Einstiegspreis ist mit zehn Eurodeutlich zu niedrig", sagte Weil der Zeitung. Der CO2-Preis sei fürviele Menschen "eine Art Lackmustest, ob es die Regierung mit demKlimaschutz wirklich ernst meint". Der hessische MinisterpräsidentVolker Bouffier (CDU) drängte unterdessen auf Erleichterungen imPlanungsrecht für den Neubau von Bahnstrecken. "Wir brauchen eineBeschleunigung von Planungsverfahren. Wenn ich heute eine neueNahverkehrsstrecke bauen will, brauche ich dafür 40 Jahre inDeutschland. Das kann so nicht weitergehen, sonst wird es nichts mitdem Klimaschutz", sagte Bouffier der "Rheinischen Post".Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell