Rheinische Post: Mehr als eine Millionen Kinder in Hartz IV bekommen Schulstarter-Paket

Düsseldorf (ots) - Die Zahl der Kinder aus Hartz-IV-Familien, dieein Schulstarter-Paket erhalten, hat die Millionen-Markeübersprungen. Zu Beginn des Schuljahres 2017/2018 bekamen 1.006.156Kinder und Jugendliche Zuschüsse für Hefte, Stifte und Sportsachen.Dies geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf Anfrage derFDP-Fraktion hervor, die der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Freitag) vorliegt. Im August 2016 waren es rund 956.000 und im Jahrdavor 964.000 Kinder und Jugendliche. Damit kommt der übergroßenMehrheit der schulpflichtigen Kinder langzeitarbeitsloser Elterndiese staatliche Leistung zugute. Die 100 Euro, die zum Start einesSchuljahres gezahlt werden, sind Teil der Bildungs- undTeilhabeleistungen für Kinder aus armen Familien. Finanziert werdenje nach Bedarf unter anderem auch Schulausflüge, Schulmittagessen,Nachhilfe und Fahrten zur Schule. Auch Kinder und Jugendliche ausFamilien, deren Einkommen so niedrig ist, dass sie Anspruch auf einenKinderzuschlag oder Wohngeld haben, können die Zuschüsse für ihreBildung erhalten. Sie gehen aber häufiger leer aus. Denn dieBeantragung der Hilfen ist von Kommune zu Kommune verschieden. DieEltern müssen sich oft aktiv kümmern und wissen häufig nicht, wasihnen für ihre Kinder zusteht. So räumt die Bundesregierung in ihrerAntwort ein, dass die Inanspruchnahme von Familien mit Wohngeld oderKinderzuschuss statistisch nicht erfasst werde. Der kinder- undjugendpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Matthias Seestern-Pauly,sieht darin ein Defizit. Besonders im Bereich der Bildung müssesichergestellt werden, "dass bestehende Leistungen und Maßnahmen auchtatsächlich bei den Leistungsberechtigten ankommen".