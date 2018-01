Rheinische Post: Mehr als eine Beziehungstat Kommentar Von Eva Quadbeck

Düsseldorf (ots) - Der Mordfall von Kandel gehört zu jener SorteVerbrechen, bei deren Ursachenforschung die menschliche Tragik, diegesellschaftspolitischen Zusammenhänge und mögliche Versäumnissestaatlicher Stellen nicht leicht zu trennen sind. Es geht um mehr alseine Beziehungstat. Daher mahnt der Bürgermeister der unter Schockstehenden kleinen Stadt Kandel zu Recht, dass erst richtig aufgeklärtwerden müsse, bevor Schlussfolgerungen gezogen werden. Dieser Fallist mehrfach tragisch. Er ist tragisch, weil eine 15-Jährige getötetworden und ihren Eltern damit das Schlimmste passiert ist, was Elterngeschehen kann: das eigene Kind so plötzlich und so grausam zuverlieren. Tragisch ist der Fall auch, weil er jenen Wasser auf dieMühlen gibt, die ohnehin mit Hetze gegen Fremde die Gesellschaftspalten wollen. Und dann ist das Geschehen tragisch, weil es auch beiden Normalbürgern, die grundsätzlich bereit sind, Flüchtlingen ausfremder Kultur offen zu begegnen, Zweifel sät. Es verfestigt dieBefürchtung, dass der Staat nach dem massenhaften Zuzug vonFlüchtlingen 2015 und 2016 seine Bürger nicht mehr wirksam genugschützen kann. Umso dringlicher ist es, dass die Tat unter demBlickwinkel untersucht wird, ob sie nicht zu verhindern gewesen wäre.Ein zentraler Punkt für die Aufklärung wird das wahre Alter desMordverdächtigen sein. Dringend muss geklärt werden, ob ertatsächlich als unbegleiteter Minderjähriger nach Deutschlandgekommen ist, was ihm nicht nur den Aufenthalt, sondern auch einebesonders fürsorgliche Behandlung sichert. Grundsätzlich wäre esangebracht, dass unbegleitete Minderjährige, die deutlich älterwirken, als sie vorgeben zu sein, medizinisch auf ihr wahres Alteruntersucht werden. Andere Länder, in denen viele Flüchtlingeankommen, machen das auch. Selbstverständlich kann die medizinischeÜberprüfung des Alters keine Morde verhindern, aber erwachseneFlüchtlinge landen in einem anderen Umfeld. Sie sind auch nicht wiedie unbegleiteten Minderjährigen vor Abschiebung geschützt, wenn siestraffällig werden. Einen absoluten Schutz gegen Taten wie der vonKandel gibt es selbstverständlich nicht. Erhöhte Aufmerksamkeit kannaber lebensrettend sein. Im Fall von Bedrohungen durch möglicherweisetraumatisierte Menschen aus anderen Kulturen müssen die Behördenbesonders hinschauen und im Zweifel schnell und hart reagieren. DerVerdächtige von Kandel war schon wegen Körperverletzung polizeilichaufgefallen. Eine Anzeige wegen Bedrohung, Nötigung und Beleidigunglag gegen ihn vor.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell