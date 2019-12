Rheinische Post: Mehr Operationen wegen Fettleibigkeit in NRW

Düsseldorf (ots) - Immer mehr Menschen lassen sich wegen ihrerAdipositas-Erkrankung operativ behandeln. Das ist das Ergebnis einer bislangunveröffentlichten Studie des BKK-Landesverbands Nordwest, über die dieDüsseldorfer "Rheinische Post" (Donnerstag) berichtet. Demnach stieg die Zahlder chirurgischen Eingriffe in Nordrhein-Westfalen zwischen 2009 und 2018 ummehr als 200 Prozent. In absoluten Zahlen waren das im vergangenen Jahr knapp7000 Operationen. Beispiele für solche Eingriffe sind der Magenballon, dasMagenband oder auch eine Verkleinerung des Magens. Im Vergleich zu anderenuntersuchten Bundesländern werden in NRW auffällig viele solcher Eingriffevorgenommen. In Mecklenburg-Vorpommern stieg die Zahl der Operationen nur um 19Prozent, in Hamburg um 91 und in Schleswig-Holstein um 111 Prozent. Die BKKerhob zudem den Anteil der Kinder und Jugendlichen, die an Adipositas leiden. Erliegt in NRW aktuell bei vier Prozent und befindet sich damit seit vier Jahrenauf einem konstanten Niveau. Hochgerechnet auf alle gesetzlichen Krankenkassensind das rund 117.000 Kinder und Jugendliche. Seit 2009 stieg der Wert um 0,5Prozentpunkte.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4465831OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell