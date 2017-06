Rheinische Post: Mehr Ökonomie wagen Kommentar Von Florian Rinke

Düsseldorf (ots) - Die rot-grüne Bildungspolitik in NRW war einerder größten Kritikpunkte der Oppositionsparteien CDU und FDP. Nun, dasie die Landesregierung bilden wollen, soll es anders laufen. EineMaßnahme: Wirtschaft soll Schulfach werden. Es ist gut, dass diebeiden Parteien für mehr ökonomische Grundbildung bei Schülern sorgenwollen. Wichtigstes Ziel sollte es sein, sie dadurch zu mündigenVerbrauchern zu machen. Das geht am besten, wenn es gut ausgebildeteLehrer und fundierte Lehrwerke gibt. Zwar ist nicht per se jedes vonUnternehmen bereitgestellte Unterrichtsmaterial schlecht, doch dieSchule darf nicht für die Markenbildung und für Werbekampagnenmissbraucht werden - auch nicht für versteckte. Sollte der Einflusssolcher "Arbeitsblätter" also sinken: gut so. Und wenn es dann nochgelingt, Gründergeist zu wecken, weil Unternehmertum als etwasSpannendes, Positives dargestellt wird, umso besser. Ob es dafür abergleich ein eigenes Schulfach braucht? Es gibt genügend Baustellen imBildungsbereich - diese Entscheidung sollte gut überlegt sein.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell