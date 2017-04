Düsseldorf (ots) - Der langjährige frühere Bahnchef HartmutMehdorn hat den politischen Einfluss bei der Bahn kritisiert undbedauert den Rückzug von Rüdiger Grube. "Das Problem der Bahn ist derpolitische Einfluss", sagte Mehdorn der in Düsseldorf erscheinenden"Rheinischen Post" (Samstagausgabe). "Im Bahn-Aufsichtsrat wollenPolitiker über den Kauf von Lokomotiven mitbestimmen. Das ist dochabsurd." Was mit Rüdiger Grube passiert sei, sei für ihn ein"Déjà-vu". Die Politik entscheide über die Köpfe des Aufsichtsratshinweg, der Deal werde an die Medien durchgesteckt, der Aufsichtsratfühle sich überrumpelt, und "dann begehren die auf, und derVorstandschef muss es ausbaden", sagte Mehdorn. "StaatlicheUnternehmen wie die Bahn werden nicht wettbewerbsfähig geführt."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell