Düsseldorf (ots) - Der frühere Chef des Berliner Flughafens BerlinBrandenburg, Hartmut Mehdorn, hält eine schrittweise Inbetriebnahmedes Flughafens ab sofort für möglich. "Der BER könnte morgen öffnen",sagte Mehdorn der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Samstagausgabe). Der Aufsichtsrat traue sich aber leider keineschrittweise Öffnung zu, weil er die Sorge habe, dass nicht allesperfekt funktioniere, so Mehdorn. "Der Münchner Flughafen hat erstJahre nach Betriebsstart seine Brandschutzerlaubnis bekommen. Diehaben bis dahin Feuerwehrleute an die neuralgischen Punkte gesetzt",sagte Mehdorn. Jetzt werde es beim BER "von Jahr zu Jahr schwerer",weil mehr repariert als gebaut werde. Kritisch äußerte sich Mehdornüber den neuen BER-Chef, den früheren Berliner Staatssekretär LütkeDaldrup. "Der Flughafen braucht weniger Politik, dann klappt esauch."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell