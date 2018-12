Rheinische Post: Massive Vergeltung Kommentar Von Martin Kessler

Finanztrends Video zu



Düsseldorf (ots) - Ägypten ist ein autoritärer Staat. Und mancherim Westen begrüßt das. Denn nur mit harten Bandagen sei derIslamismus auszurotten, heißt es. Und so dürfte Ägyptens Machthaberim westlichen Hauptstädten kaum auf Widerspruch stoßen, wenn er 40Terrorverdächtige eben mal erschießen lässt. Es stimmt: Der Terrorder Islamisten führt das Land in den Abgrund. Er zerstört - wie imFall des Giseh-Attentats auf eine vietnamesische Besuchergruppe - denTourismus, eine der wirtschaftlichen Grundlagen Ägyptens. Zudemschürt er den Hass zwischen den Religionen, wenn besonderschristliche Kopten die Ziele der Anschläge sind. Aber ohnerechtsstaatliche Grundlage und unbehelligt von kritischen Mediengegen tatsächliche und vermeintliche Terroristen vorzugehen, stärktdas islamistische Lager. Wer nur aus Verdacht jahrelang inägyptischen Kerkern schmoren muss, wird nicht gerade zum Anwalt einessäkularen Staats. Es zeigt sich am Fall Ägyptens beispielhaft, warumein funktionierender Rechtsstaat der beste Schutz gegen denTerrorismus ist. Auch wenn er Anschläge nicht gänzlich verhindernkann.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell