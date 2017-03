Rheinische Post: Die Massenverhaftungen Erdogans schaden dem Tourismus in der Türkei

Düsseldorf (ots) - Die Massenverhaftungen in der Türkei durchPräsident Recep Tayyip Erdogan schaden dem Tourismus des Landes. DieZahl der Buchungen in den drei Monaten vom November des vergangenenJahres bis Ende Januar 2017 sei um gut die Hälfte gegenüber demgleichen Zeitraum des Vorjahres eingebrochen, erfuhr die inDüsseldorf erscheinende "Rheinische Post" (Donnerstagausgabe) ausBranchenkreisen. Der Deutsche Reiseverband (DRV) wird sich heute imVorfeld der Fachmesse Internationale Tourismus-Börse (ITB) auch zumTürkeigeschäft äußern. Die Buchungen aus Deutschland sind schon seiteiniger Zeit stark rückläufig. So ging nach den gleichen Angaben dasTürkeigeschäft im vergangenen Jahr um 60 Prozent zurück. Und derEinbruch bei den jüngsten Buchungszahlen lässt für den Jahresverlaufeinen weiteren deutlichen Rückgang erwarten. "Das ist ein desaströserVerlauf des Tourismusgeschäfts", sagte DRV-Ehrenpräsident KlausLaepple, der sich noch immer stark für den Tourismus in der Türkeiengagiert.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell