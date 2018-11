Rheinische Post: Maaßens Abgang Kommentar Von Gregor Mayntz

Düsseldorf (ots) - Mit ihm kam die Terrorabwehr personell auf einebreitere Basis, unter ihm konnten zahlreiche Anschläge verhindertwerden, doch nach ihm wird der Abschnitt "Amtszeit von Hans-GeorgMaaßen 2012 bis 2018" wieder nicht zu den Vorzeige-Kapiteln in derGeschichte des Verfassungsschutzes gehören. Wie bei so vielen seinerVorgänger. Das unrühmliche Ende seiner Dienstzeit hat sich Maaßenselbst zuzuschreiben. Eine kritische Bemerkung zu den Fakten eineraufgeregten Chemnitz-Debatte mag aufrichtig motiviert gewesen sein.Hier wurden in Teilen fragwürdige Behauptungen als Belege gewertet.Gleichzeitig gab es jedoch mehr als ausreichende Hinweise aufrassistische, neonazistische und antisemitische Ausschreitungen.Deshalb war Maaßens einseitiges Infragestellen ein Fehler. Dernächste Fehler war, dies nicht einzusehen. Ein noch größerer Fehlerist es nun, die Vorwürfe zu erneuern und zu garnieren mitVerdächtigungen gegen die SPD. Das alles musste verstanden werdenals: Bitte behaltet mich nicht. Das war rücksichtslos auch gegenMinister Seehofer, der zu ihm in neuer Rolle stehen wollte.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell