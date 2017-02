Rheinische Post: Maas unterstützt Stopp der Parteienfinanzierung für die NPD

Düsseldorf (ots) - Die Bundesregierung hat positiv auf einenVorstoß des Bundesrates zum Stopp der staatlichen Geldmittel fürverfassungsfeindliche Parteien reagiert. "Steuermittel für die NPDsind eine staatliche Direktinvestition in rechtsradikale Hetze",sagte Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). Deshalb nehme dieBundesregierung Hinweise des Verfassungsgerichtes zum Entzugstaatlicher Parteienfinanzierung "sehr ernst", erklärte Maas. "Dasist in dieser Legislaturperiode machbar", versicherte derSPD-Politiker. In der Auseinandersetzung sei jedoch weiterhinwichtig, klare Haltung gegen rechte Hetze zu zeigen. Die sei eine"gesamtgesellschaftliche Aufgabe", meinte Maas.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell